António Costa diz que PSD está envolvido na "feira de vaidades" da direita

António Costa entregou esta quinta-feira a moção de recandidatura a secretário-geral do Partido Socialista. Promete combater a precariedade no trabalho, reforçar as políticas de habitação e de saúde pública e preparar um debate sobre a regionalização, em 2024.

De fora fica qualquer possibilidade de entendimentos com o PSD, propostos por Rui Rio. O recandidato a líder do PS diz que o adversário deve focar-se na construção de um projeto alternativo em vez de se envolver numa "feira de vaidades" da direita.