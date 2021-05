A reestruturação do SEF vai ser hoje discutida no Parlamento por força de uma resolução do CDS que quer saber se os vários partidos entendem que a reforma deve ser discutida na Assembleia da República.

O Governo entende que a reforma não tem de passar pela Assembleia, mas há a possibilidade desta posição ser inconstitucional.

A reestruturação tem sido fortemente contestada pelos sindicatos dos inspetores e funcionários do SEF, bem como por alguns partidos políticos, nomeadamente o CDS e o PSD.