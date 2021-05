Sindicato recusa fim do SEF sem ouvir Parlamento

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF diz que ainda não está confirmada a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e só há apenas uma declaração de intenção política do Governo.



No arranque da conferência para discutir mudanças no sistema de segurança interna, Acácio Pereira confirmou à SIC o parecer pedido pelo sindicato a Jorge Miranda que confirma que acabar com o SEF sem ouvir o Parlamento é inconstitucional.

A conferência que decorre na universidade de Lisboa vai debater importância do SEF no Sistema de Segurança Interna e conta com a participação de vários antigos governantes, deputados, o antigo ministro da Administração Interna, Júlio Pereira, e o ex-diretor-executivo da agência europeia de fronteiras Frontex.