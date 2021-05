Reestruturação do SEF. Sindicato recusa extinção sem ouvir Parlamento 

O sindicato do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras considera que o Governo não tem competência para alterar as leis do Sistema de Segurança Interna. O dirigente Sindical, Acácio Pereira, recusa e extinção da instituição e defende que não pode servir para "salvar a cabeça" do ministro Eduardo Cabrita.

A morte do passageiro ucraniano Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa acelerou a restruturação do SEF. O sindicato não concorda com a extinção e solicitou um parecer ao constitucionalista Jorge Miranda.

Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna, defende um serviço especializado em particular nas matérias de segurança e investigação criminal. Condena a gravidade do caso Ihor Homeniuk nas instalações do SEF e pede a correção de erros.

A redefinição das atribuições do SEF já foi aprovada em Conselho de Ministros. O sindicato alerta para os riscos que nesta altura já são visíveis.

Insatisfeitos com a extinção do SEF, outro sindicato avançou com várias greves em junho.

No entanto, o Governo decretou, esta quinta-feira, a requisição civil nas sequências dos pedidos do Governo Regional da Madeira e dos vários autarcas de áreas turísticas.