Final da Champions no Porto. Milhares de ingleses chegaram este sábado em 40 voos

Milhares de adeptos ingleses chegaram ao logo deste sábado em 40 voos para a final da Liga dos Campeões que se discute entre Manchester City e Chelsea.

Com aviões a chegarem de 5 em 5 minutos, centenas de ingleses acumularam-se no controlo do SEF, sem distanciamento.

Do aeroporto, seguiram de autocarro para as fan zones, onde só poderiam entrar com teste à covid-19 negativo. Mas a maioria dos adeptos ingleses espalhou-se pela cidade do Porto.

Uma estadia rápida - menos de 24 horas - no Porto, porque no final do jogo, há 25 aviões à espera.

Proteção Civil apela a cumprimento de regras

A Proteção Civil apelou, através de mensagens para o telemóvel, às pessoas na Área Metropolitana do Porto (AMP) que cumpram as regras de segurança contra a pandemia de covid-19, indicou hoje fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

"Covid-19: Cumpra regras de segurança. Use sempre máscara. Mantenha distancia social. Proibido consumir álcool via publica / Info: covid19estamoson.gov.pt /ANEPC", lê-se no 'sms' que está a circular desde cerca das 12:00 na AMP.

Com milhares de adeptos ingleses nas ruas do Porto, foram registados, este sábado à tarde, mais incidentes na zona da Ribeira, que obrigaram uma vez mais à intervenção da polícia.