Marcelo critica Governo por gestão na final da Liga dos Campeões no Porto 

A final da Liga dos Campeões atraiu milhares de adeptos ingleses ao Porto.

Antes e depois do jogo, encheram as ruas da cidade onde houve vários confrontos com as autoridades.

Uma situação de onde o Presidente da República espera que se tenham aprendido lições e que António Costa não quis comentar.

Rui Rio usou o Twitter para apontar o dedo ao Governo e à Câmara do Porto e foi mais longe a dizer que ambos devem um pedido de desculpa aos portugueses. Antes disso, noutra publicação, acusou diretamente o ministro da Administração interna e Rui Moreira.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, juntou-se ao coro de críticas perante as imagens dos dias de Champions no Porto.