Liga dos Campeões no Porto. "Foi um autêntico falhanço de organização" 

Tiago Correia considera que a final da Liga dos Campeões no Porto "não correu bem" e que revelou "um autêntico falhanço de organização".

Em causa estão os ajuntamentos de adeptos ingleses no Porto.

Para o professor de Saúde Pública Internacional, estes são "erros crassos, que se pagam caro".

"Se as regras não são iguais para todos, isto significa que as pessoas se vão desligar."

Na SIC Notícias, fala ainda sobre a "falta de critério" no Desporto, lembrando que foi permitido público no Estádio do Dragão, no sábado, mas foi proibido noutras finais, como a da Taça de Portugal ou de Ruby.

Tiago Correia diz ainda que o problema não é dentro dos estádios, mas sim fora dos recintos.