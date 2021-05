Champions no Porto. Dois adeptos detidos por agressão a polícias 

Pelo menos quatro pessoas foram detidas, no sábado à noite, durante os confrontos entre adeptos ingleses e as autoridades, no Porto.

Depois do jogo da final da Liga dos Campeões, a maioria dos adeptos ingleses seguiu para o Aeroporto Sá Carneiro.

Os ingleses foram transportados em autocarros para regressarem a casa, em 25 voos com partidas para Londres e Manchester.

À entrada do aeroporto, havia duas zonas de acesso para cada grupo, conforme os clubes. A operação decorreu sem incidentes.

Apesar de a grande maioria já ter regressado, a PSP vai manter-se vigilante nos próximos dias por causa de alguns adeptos que tenham ficado no Porto.

O balanço da operação foi feito no sábado e, segundo o subintendente Marco Almeida, dois adeptos foram detidos por agressões a polícias. Outros dois foram detidos por contrafação de material e equipamento desportivo.

Nos confrontos entre as autoridades e adeptos, um polícia da equipa de intervenção rápida ficou ferido.