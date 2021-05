Chelsea vence o Manchester City e conquista a Liga dos Campeões

O Chelsea venceu o Manchester City, este sábado, e conquistou a segunda Liga dos Campeões da sua história. Kai Havertz foi o herói dos londrinos ao marcar o único golo da partida que se realizou no Estádio do Dragão, no Porto.

Os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva fizeram parte do onze do Manchester City, já João Cancelo não saiu do banco de suplentes.

O golo que resultou na vitória do Chelsea sobre o Manchester City surgiu aos 43 minutos, numa jogada que começou no guarda-redes, Mendy. A bola chegou a Chilwell que deu de primeira a Mason Mount, e o inglês fez um passe na linha de meio-campo, a rasgar a defesa dos “azuis” de Manchester, para Kai Havertz que passou por Ederson e colocou a bola no fundo da baliza.

O Manchester City de Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo desperdiçou a oportunidade de conquistar a primeira Liga dos Campeões da sua história naquela que foi a sua estreia em finais da prova máxima da UEFA.

Pep Guardiola não conseguiu superar o alemão Thomas Tuchel, que se estreou a vencer a Liga dos Campeões, depois de na época passada ter chegado à final com o Paris Saint-Germain, mas foi derrotado pelo Bayern de Munique no Estádio da Luz, em Lisboa.

A final da Champions realizou-se pela segunda época consecutiva em Portugal.

