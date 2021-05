Champions. Rio critica Rui Moreira e Eduardo Cabrita e fala em vandalismo

O líder do PSD, Rui Rio, reagiu este sábado no Twitter à situação no Porto, com a final da Liga dos Campeões e os incidentes com adeptos ingleses.

O presidente do PSD diz que são cenas de vandalismo e não mero turismo.

Deixa ainda críticas a Eduardo Cabrita e a Rui Moreira por terem acreditado que não haveria incidentes como os que se verificaram.

"Ora então, para Eduardo Cabrita e para Rui Moreira, no Porto, não ia acontecer o que aconteceu nos festejos do Sporting. Pois não! É bem pior! E não é para festejar nada, é vandalismo; que, apesar de rimar, é bem diferente de turismo", escreve o responsável.

Veja também: