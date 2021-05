Champions. Confrontos entre adeptos ingleses e a polícia na zona da Ribeira do Porto 

Os adeptos ingleses entraram este sábado à noite em confronto com a PSP, na zona da Ribeira do Porto, depois do jogo entre o Chelsea e o Manchester City.

A jornalista da SIC no local, Catarina Lázaro, conta que os adeptos do Chelsea, em festa, bloquearam o acesso ao túnel da Ribeira do Porto.

“Um polícia pareceu-nos ferido”, acrescenta.

A jornalista relata ainda, pelo menos, uma detenção de um adepto do Manchester City, equipa derrotada na final da Liga dos Campeões.

Já na Avenida dos Aliados o ambiente está calmo.

Artigo em atualização.

Chelsea conquista a Liga dos Campeões

O Chelsea venceu o Manchester City e conquistou a segunda Liga dos Campeões da sua história.

Kai Havertz foi o herói dos londrinos ao marcar o único golo da partida que se realizou no Estádio do Dragão, no Porto.

O golo que resultou na vitória do Chelsea sobre o Manchester City surgiu aos 43 minutos, numa jogada que começou no guarda-redes, Mendy.

A final da Champions realizou-se pela segunda época consecutiva em Portugal.