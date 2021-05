"Quando se diz que os adeptos vêm em bolha é porque vêm em bolha. Senão não se diz". As críticas de Marcelo

O Presidente da República critica o governo pela forma como foi gerida a presença de adeptos ingleses no Porto para assistirem à final da Liga dos Campeões.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a comunicação falhou e espera que sirva de lição para o futuro.

"Quando se comunica que se vem em bolha, é porque vem em bolha. Se não, não se diz", disse este sábado o Presidente da República, de visita ao Banco Alimentar Contra a Fome.

Marcelo Rebelo de Sousa, antes de viajar para a Eslovénia, numa visita oficial de três dias, disse ainda que "o discurso tem de bater certo com a realidade. As pessoas criticam se não bater certo com a realidade. Houve circunstâncias que não decorreram como tinha sido dito que ia decorrer. Acontece, mas é uma lição".