Champions. Rio diz que Governo e Câmara do Porto "devem pedir desculpa aos portugueses"

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu que o Governo e a Câmara Municipal do Porto "deviam pedir desculpa aos portugueses" na sequência do comportamento dos adeptos ingleses no Porto, considerando uma "vergonha em pleno combate à pandemia".

"O Governo e a Câmara do Porto deviam pedir desculpa aos portugueses, que privados de tanta coisa, assistem a esta vergonha em pleno combate à pandemia", escreveu Rio na sua conta oficial na rede social 'Twitter'.

Numa publicação durante a madrugada, e que é acompanhada de uma notícia que dá conta de um ferido e uma detenção na sequência de confrontos entre os adeptos ingleses que estavam no Porto para a final da Liga dos Campeões, o líder do PSD criticou que "nada aprenderam com o que se passou em Lisboa".

"Hoje foi bem pior. Muita conversa politiqueira ... e muito pouca eficácia", escreveu também.

Já durante a tarde de sábado, Rui Rio (que foi também presidente da Câmara Municipal do Porto) apontou, também no 'Twitter', que não estavam em causa festejos, mas sim para "vandalismo", sublinhando que "é diferente de turismo".

"Ora então, para Eduardo Cabrita [ministro da Administração Interna] e para Rui Moreira [presidente da Câmara do Porto], no Porto, não ia acontecer o que aconteceu nos festejos do Sporting. Pois não!", acrescentou.

Também na sexta-feira à noite, em Gondomar, Rio disse aos jornalistas não entender porque não foi permitido público nos jogos do futebol português mas para a final da Liga dos Campeões isso já foi possível, e os adeptos estrangeiros puderam "estar e andar por aqui a armar desacatos".

Dois adeptos detidos por agressão a polícias

Pelo menos quatro pessoas foram detidas, no sábado à noite, durante os confrontos entre adeptos ingleses e as autoridades, no Porto.

O balanço da operação foi feito no sábado e, segundo o subintendente Marco Almeida, dois adeptos foram detidos por agressões a polícias. Outros dois foram detidos por contrafação de material e equipamento desportivo.

Nos confrontos entre as autoridades e adeptos, um polícia da equipa de intervenção rápida ficou ferido.