Bloco de Esquerda apoia a reestruturação do SEF mas quer debate no Parlamento

O Bloco de Esquerda apoia a reestruturação do SEF, mas defende que o tema devia ir a debate no Parlamento.



Na resolução da mesa nacional do partido, o Bloco diz que "nada justifica que o Governo insista em legislar por decreto-lei".

Diz também que há melhorias a fazer ao documento aprovado em Conselho de Ministros, nomeadamente ao nível da proteção dos direitos dos trabalhadores migrantes.

Com este apoio, o jornal Público escreve hoje que a reestruturação do SEF teria aprovação garantida no Parlamento.

Os partidos têm pedido que o tema vá a discussão na Assembleia da República, mas o ministro Eduardo Cabrita rejeita afirmando que a matéria não é do âmbito parlamentar.