Sindicato dos inspetores do SEF suspende greve até sexta-feira

O sindicato dos inspetores do SEF suspendeu a greve até à próxima sexta-feira, dia em que vai reunir-se com o ministro da Administração Interna.

A greve começou na segunda-feira, mas o Governo avançou com uma requisição civil para que o controlo das fronteiras não fosse prejudicado nesta fase de pandemia.

O sindicato queixa-se que não foi ainda ouvido no processo de reestruturação do SEF e que essa será uma das exigências para que a greve não volte a estar em cima da mesa.

Querem ainda que tudo seja discutido no Parlamento, pedido que também já foi feito pelos partidos, com a exceção do PS.

