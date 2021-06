Cerca de metade dos portugueses no mercado de trabalho não completou o ensino secundário

Portugal é o país da União Europeia com os adultos menos qualificados, cerca de 50% dos portugueses no mercado de trabalho não completou o ensino secundário.

"Quase 50% dos adultos no mercado de trabalho nao completaram o ensino secundário (...) As profissões mais afetadas pela pandemia foram as de pessoas menos qualificadas", revelou o presidente executivo da Fundação José Neves, Carlos Oliveira.