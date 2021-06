Sindicatos do SEF com diferentes reações após reunião com o MAI

O ministro da Administração Interna reuniu esta sexta-feira com os sindicatos do SEF para discutir a reestruturação. No final dos encontros, as reações foram distintas.

O sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras destacou o sinal de abertura do governo e disse que os direitos e garantias dos inspetores estão assegurados.

Já o Sindicato da Carreira de Investigação e fiscalização frisou que se trata de um diploma vago e exigiu que alterações à estrutura do SEF passem obrigatoriamente pela Assembleia da República.