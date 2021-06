Encontrado corpo do jovem desaparecido no rio Tua em Mirandela

O corpo do jovem desaparecido esta quarta-feira no Tua, em Mirandela, foi encontrado ao final do dia pelos mergulhadores que durante a tarde procuraram no leito do rio que atravessa esta cidade do distrito de Bragança.

"Ele estava muito perto do sítio onde era expectável que o pudéssemos encontrar, estava a dois, quatro metros do sítio de onde terá desaparecido", informou o comandante dos bombeiros de Mirandela, Luís Carlos Soares.

O jovem de 14 anos foi encontrado pela equipa de mergulhares, que ainda se encontravam a fazer buscas no rio, "por volta das 20:40" e "estava a cerca de três, quatro metros de profundidade", segundo o comandante.

O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal de Mirandela para a realização da autópsia.

O alerta para o afogamento foi dado "perto das 15:00" e nas buscas no rio Tua participaram meios, nomeadamente duas equipas com oito mergulhadores das corporações de bombeiros de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança.

O jovem estaria a nadar com outros amigos na praia fluvial Arquiteto Albino Mendo, no rio Tua, que atravessa a cidade de Mirandela, quando desapareceu na água.

De acordo com o comandante, "a principal dificuldade" que os mergulhadores encontraram foi "uma condição de visibilidade muito reduzida" que dificultou as operações no leito do rio.