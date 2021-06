Criança de 2 anos desaparecida em Proença-a-Velha

Uma criança de 2 anos está desaparecida na zona de Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova.

"Recebemos o alerta às 08:30 da manhã e, entretanto, foi montado uma operação de busca e resgate e que a esta hora [17:30] continua no terreno com um forte dispositivo", disse o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, capitão Jorge Massano, citado pela agência Lusa.

Elementos da GNR e da Polícia Judiciária estão no terreno a fazer buscas, com a ajuda de populares.

Segundo Jorge Massano, o dispositivo foi reforçado ao longo do dia e inclui drones, equipas cinotécnicas e mais de 20 militares da GNR.

Várias pessoas têm partilhado, nas redes sociais, fotografias da criança, deixando um apelo à colaboração com os grupos de busca.

O menino, com idade compreendida entre "os dois e os três anos", terá desaparecido de casa e o alerta foi dado pelos pais, desconhecendo-se as circunstâncias do sucedido.