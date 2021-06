Mau tempo: Câmara de Tondela pede estado de calamidade para o concelho

O presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, pediu ao Governo que declare Estado de Calamidade para o concelho, na sequência do mau tempo registado no sábado, que destruiu "a maioria das plantações agrícolas".

Numa carta enviada à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, o autarca refere a "extrema violência e severidade" das condições meteorológicas, que afetaram com "uma força indescritível" grande parte do concelho.