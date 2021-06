O Bloco de Esquerda pediu uma audição urgente do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no Parlamento.

Os bloquistas querem explicações sobre o centro de detenção do SEF previsto para a prisão de Caxias.

O centro de detenção do SEF vai ser na prisão de Caxias. No início do mês, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tinha dito que era apenas uma hipótese em cima da mesa, mas agora sabe-se que o protocolo foi assinado há mais de quatro meses.