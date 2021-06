Noah foi encontrado perto de Medelim

Noah, a criança de dois anos e meio que estava desaparecida desde quarta-feira em Proença-a-Velha, foi encontrado esta quinta-feira, pouco antes das 20:00. A informação foi confirmada à SIC por fonte da Polícia Judiciária.

A repórter da SIC no local conseguiu apurar que o menino foi encontrado perto de Medelim, mais a norte da casa onde vive com a família.

A criança terá desaparecido na quarta-feira da casa dos pais, situada a cerca de 1,5 quilómetros do núcleo central de Proença-a-Velha, entre as 05:00 e as 08:00. Mais de 36 horas depois, foi encontrada com vida numa das zonas de busca.