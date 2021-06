Noivos que vão casar este fim de semana vivem momentos de ansiedade

Com as restrições de saída e entrada na Área Metropolitana de Lisboa, noivos e empresas de catering estão a viver momentos de grande ansiedade e preocupação. Apanhados de surpresa, não sabem o que fazer. Os caterings falam de prejuízos avultados.

A 48 horas do grande dia, vários casais foram surpreendidos e estão apreensivos e desesperados com centenas de convidados sem saber se podem ir até ao local do evento e, ainda, milhares de euros de prejuízo para quem já tem praticamente pronto o copo de água. É por exemplo o caso de um casal que vive em Lisboa e tem casamento marcado em Évora.