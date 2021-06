Três portugueses morrem em colapso de escola na Bélgica

Três portugueses morreram esta sexta-feira após o colapso de uma escola em construção em Antuérpia, na Bélgica.

A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que cita fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

De acordo com a imprensa local, o último andar do novo edifício terá desabado parcialmente, provocando ainda o colapso de um andaime, mas as circunstâncias em que o desabamento ocorreu ainda não são claras.

O alerta para o incidente foi dado por volta das 14:25 (hora local). As autoridades informam, entretanto, que já foram resgatadas 10 pessoas dos escombros, mas ainda há outras presas.

"Duas pessoas estão presas há cerca de sete horas", informaram responsáveis pela empresa de construção.

No Twitter, os bombeiros informaram que está no local uma equipa de cães pisteiros para encontrar os desaparecidos.

"No intervalo, os nossos operacionais estão a preparar o apoio logístico para começar a limpar os escombros com cuidado".

A ministra do interior da Bélgica, Annelies Verlinden, também já está no local.

“Teremos que investigar este incidente nos próximos dias. Quero prestar as minhas condolências às vítimas e às suas famílias. Estou aqui para apoiar os serviços de emergência durante as buscas, que deverão prolongar-se nas próximas horas. Quero agradecer-lhes pela resposta rápida”, afirmou a ministra.

KRISTOF VAN ACCOM