Estão prontas as propostas para apagar o SEF do Sistema de Segurança Interna

As propostas para apagar o SEF do Sistema de Segurança Interna já estão prontas e o Governo já as apresentou na reunião de secretários de Estado desta semana.

Segundo o Diário de Notícias desta quinta-feira, são quatro propostas de alteração a leis que extinguem o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que existe há 35 anos, e um projeto-de-lei para criar o novo Serviço de Estrangeiros e Asilo.

Extinção do SEF dá lugar ao Serviço de Estrangeiros e Asilo

Este novo organismo ficará com as funções administrativas do SEF. As policiais passarão para a PJ e GNR, isto se o Parlamento aprovar as alterações à lei de segurança interna e à Lei de Organização e Investigação Criminal em Portugal.