Arranque do verão ficou aquém, mas julho deverá começar com temperaturas mais altas

O verão começou com temperaturas amenas e condicionado pela presença de nortadas. O calor intenso parece não chegar, mas nos primeiros dias do próximo mês a situação pode mudar, com uma subida gradual das temperaturas.

"O verão começou com as temperaturas mais baixas, mas a temperatura tem tendência para subir gradualmente e estabilizar por volta dos 35 graus para as regiões mais quentes.”

Para quem quer aproveitar os raios de sol que aí vêm, o IPMA alerta para o risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta em todos os distritos de Portugal Continental e no arquipélago da Madeira.