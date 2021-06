GNR resgata animal exótico em Vila Real

A GNR resgatou um animal exótico da espécie petauro-do-açúcar, no concelho de Vila Real. O animal foi entregue ao Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para monitorização do estado de saúde.

O alerta foi dado por um cidadão que identificou a presença do animal na via pública, explicam as autoridades policiais em comunicado.

“Por se tratar de uma espécie exótica, serão efetuadas diligências para averiguar a sua proveniência e tentar identificar o seu detentor”, avança a GNR.

Depois de ser analisado e tratado pelo CRAS, o petauro-do-açúcar será entregue ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).