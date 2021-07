Bruno Macedo, empresário ligado a negócios do Benfica, também foi detido

Bruno Macedo, empresário de futebol, ligado a negócios do Benfica, também foi detido.

O empresário, natural de Braga, esteve envolvido em transferências do clube da Luz, como a de Jorge Jesus para o Flamengo, e no regresso do treinador português ao Benfica, em 2020.

Recentemente intermediou os negócios de Lucas Veríssimo, a última transferência para o Benfica ligada ao empresário, e Cebolinha.

Esta detenção decorre na sequência de buscas realizadas pela Autoridade Tributária no âmbito de um inquérito aberto pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal na casa de Luís Filipe Vieira e no Estádio da Luz, esta quarta-feira.

Luís Filipe Vieira detido

O presidente do Benfica também foi detido. É suspeito de crimes de burla qualificada, fraude fiscal, branqueamento de capitais e abuso de confiança.

Entre os detidos estão ainda José António dos Santos, conhecido como o "Rei dos Frangos", e Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica.

O presidente do Benfica foi transportado para o Comando Metropolitano de Lisboa, em Moscavide.

A operação foi sempre acompanhada por um juiz e pelo advogado, Magalhães e Silva. À SIC, disse que deveria representar Luís Filipe Vieira neste processo.

Vieira vai ser presente na quinta-feira ao juiz Carlos Alexandre e deverá passar a noite na prisão.