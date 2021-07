Detenção de Luís Filipe Vieira. "Nada disto pode ser dissociado do Benfica"

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi esta quarta-feira detido. Pelo menos cinco pessoas foram detidas, uma delas de Braga. António Ribeiro Cristóvão, comentador da SIC Notícias, considera que a detenção de Vieira não é uma surpresa.

“Tudo aquilo que está a acontecer parece não ser uma surpresa muito grande. Tudo começou quando Luís Filipe Vieira foi ouvido na Assembleia da República e, aí, teve algumas intervenções que suscitaram muitas dúvidas e alguma perplexidade. Luís Filipe Vieira teve nessa altura uma afirmação que deixou bem claro que este processo não podia ser dissociado do SLB, quando ele disse que sabia que estava ali, naquela cadeira da Assembleia da República, porque era presidente do Benfica”, disse o comentador.

Ribeiro Cristóvão acredita que a detenção de Vieira poderá “causar profunda instabilidade no clube encarnado”, podendo ter impacto na contratação de jogadores – em particular na negociação do jogador João Mário que envolve muitos milhões de euros.

Direção do Benfica convoca reunião de urgência.

A direção do Benfica vai reunir esta quarta-feira, às 17:00. A reunião de urgência foi confirmada à SIC.

Acontece numa altura em que o presidente do Benfica foi detido e o clube prepara a pré-época.

