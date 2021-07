Grupo de benfiquistas convoca manifestação pela demissão de Luís Filipe Vieira

Um grupo de adeptos do Benfica que tem sido crítico da direção de Luís Filipe Vieira publicou, nas redes sociais, uma convocatória para uma manifestação pela demissão do atual presidente. A iniciativa foi partilhada pela página “Associação do Bem”.

"O clube precisa de ti, hoje [quarta-feira] mais do que nunca. Às 19 horas no Estádio do Sport Lisboa e Benfica vamos todos juntos demonstrar a força do Benfica. Está na hora desta direção ir embora. Partilha e leva um amigo também", pode ler-se.

A iniciativa da página “Associação do Bem” tem tido muita expressão nas redes sociais. O objetivo da página é levar a direção de Luís Filipe Vieira a demitir-se.

Não é o único movimento que pede a demissão do presidente das águias. Recentemente, um protesto chamado “Rua Vi€ira” exigia o afastamento do líder do clube.

