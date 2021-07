Mais de 17 mil armas destruídas pela PSP 

A Polícia de Segurança Pública destruiu, esta quinta-feira de manhã, mais de 17 mil armas.

As armas destruídas foram declaradas como perdidas a favor do Estado, no âmbito de processos-crime e de contraordenações, mas a maioria foi entregue de forma voluntária.

O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, esteve presente na ação e destacou a importância da entrega de armas.

A ação da PSP tem como objetivo a celebração do dia internacional da destruição de armas que se assinala esta sexta-feira

Desde 2013, foram destruídas quase 240 mil armas.