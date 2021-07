Luís Filipe Vieira tem 20 dias para pagar caução de 3 milhões de euros

Luís Filipe Vieira pode não ficar em liberdade mesmo depois de pagar a caução de 3 milhões de euros.

A medida de coação vai ser reapreciada pelo juiz de instrução sob proposta do Ministério Público.

O procurador pode entender manter a prisão domiciliária mesmo depois do pagamento.

Luís Filipe Vieira está em prisão domiciliária, sem pulseira eletrónica

Luís Filipe Vieira fica em prisão domiciliária até ao pagamento da caução de três milhões de euros. Tem 20 dias para pagar, pode fazê-lo em dinheiro ou através de garantia bancária.

O presidente do Benfica suspenso de funções está proibido de contactar qualquer funcionário ou administrador do Novo Banco e ainda administradores da SAD do Benfica. Não pode também sair do país, tal como os restantes três arguidos.

A caução de filho Tiago Vieira é de 600 mil euros, a do empresário José António dos Santos de 2 de milhões de euros e a de Bruno Macedo 300 mil euros.

O juiz Carlos Alexandre aceitou todos os pedidos do Ministério Público. Os advogados não concordaram com a decisão aplicada pelo juiz.