Advogado de Luís Filipe Vieira diz que medidas de coação são "excessivas"

As medidas de coação no processo Cartão Vermelho foram conhecidas este sábado. Luís Filipe Vieira vai ficar em prisão domiciliária até pagar uma caução de 3 milhões de euros, terá de entregar o passaporte e ficará proibido de contactar com os restantes arguidos, assim como elementos da direção e administração do Benfica.

À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, o advogado de Luís Filipe Vieira considerou as medidas de coação "manifestamente excessivas".

Magalhães e Silva destacou ainda que "não se vê razão para ficar confinado à habitação" e que a caução não tem de ser paga em dinheiro.