Ricardo Araújo Pereira: "Pode um totó dirigir o Benfica?" 

Rui Costa anunciou-se como novo presidente do Benfica, mas a oposição considera que não há condições para que a atual direção se mantenha em funções.

Ricardo Araújo Pereira, conhecido adepto do Benfica, no programa Governo Sombra transmitido pela SIC Notícias, estranha a continuidade do conselho diretivo.

Os adeptos pedem eleições antecipadas.

O cenário de eleições pode estar no horizonte do Benfica a curto prazo. Para já, Rui Costa é quem assume o lugar de Luís Filipe Vieira como presidente do clube encarnado.

Luís Filipe Vieira em prisão domiciliária até pagar caução de 3 milhões

As medidas de coação no processo Cartão Vermelho foram conhecidas este sábado e Luís Filipe Vieira vai ficar em prisão domiciliária até pagar a caução de 3 milhões de euros, pedida pelo Ministério Público.

Para além do pagamento da caução, que poderá ser feito através de depósito ou de uma garantia, Luís Filipe Vieira terá de entregar o passaporte, por eventual risco de fuga, e não poderá contactar com os outros arguidos.

O juiz Carlos Alexandre aceitou todos os pedidos do Ministério Público.

Para os restantes arguidos, o procurador também pediu o pagamento de cauções.

Para José António dos Santos, conhecido como "rei dos frangos", o MP pediu uma caução de 2 milhões de euros; 600 mil euros para Tiago Vieira e 300 mil euros para Bruno Macedo.