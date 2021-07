Ouvido como testemunha, Ricciardi diz que todas as operações financeiras passavam por Salgado

Na terceira sessão do julgamento de Ricardo Salgado, foram ouvidas três testemunhas essenciais para o processo. José Maria Ricciardi, uma delas, criticou a gestão feita pelo banco e revelou que todas as operações financeiras eram do conhecimento do ex-banqueiro. Ricardo Salgado é acusado de três crimes de abuso de confiança.

Foi um dos primeiros a denunciar aquilo que considerava ser má gestão no Banco Espírito Santo. Para o tribunal levou as atas do Conselho Superior do grupo e um protocolo feito em 2013 onde criticava o modelo de governação de Ricardo Salgado.

Aquilo que viveu não adiantou aos jornalistas, mas revelou ao tribunal.

Na terceira sessão do julgamento de Ricardo Salgado foram também ouvidos Hélder Bataglia e Amílcar Morais Pires, que decidiram não responder a várias questões para não se auto incriminarem.

Ao tribunal, Amilcar Morais Pires, braço direito do antigo banqueiro, disse apenas desconhecer o funcionamento do Grupo Espírito Santo.

Também Henrique Granadeiro, que chegou a ser suspeito de ser um intermediário de Ricardo Salgado por onde passava o dinheiro do saco azul, foi ouvido e justificou as alegadas transferências.

A explicação: negócios imobiliários sem contratos, mas que tinham como base a confiança entre o ex-banqueiro e o ex-chairman da PT.