Amílcar Morais Pires diz que desconhecia práticas do GES

Realizou-se esta terça-feira mais uma sessão do julgamento do ex-presidente do Grupo Espírito Santo. Ricardo Salgado está a ser julgado por três crimes de abuso de confiança no caso Operação Marquês.

Esta terça-feira de manhã, foi ouvido Amílcar Morais Pires, um dos braços direitos de Ricardo Salgado.

A sessão foi acompanhada pela repórter Carolina Reis, que deu conta que o ex-administrador do BES não quis responder a algumas questões para não correr o risco de se autoincriminar em outros processos.

Aos jornalistas, Morais Pires disse mesmo que desconhecia as práticas do Grupo Espírito Santo.