Trabalhadores de hotel em Albufeira em greve. Queixam-se de salários desiguais e contratos precários

A greve é um grito de revolta dos que protestam, esta terça-feira, contra os salários desiguais e contratos precários e dos que não tiveram coragem de se juntar.

Neste hotel em Albufeira há trabalhadores com 13 anos de vínculo precário e, segundo o sindicato, existem 60 funcionários sem vínculo.

O grupo PortoBay garante que até tentou melhorar, este ano, a situação laboral. Foi oferecida efetividade a parte dos trabalhadores, um presente envenenado, dizem os que aqui estão.

O problema da precariedade não é novo no setor, mas tem-se agravado no Algarve com a pandemia, diz o sindicato. Quem não perdeu o emprego, perdeu direitos.