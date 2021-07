Encontrada mais cocaína no avião onde em fevereiro foram apreendidos 500 kg de droga

Um avião Falcon 900 esteve retido no Brasil quatro meses depois de, em fevereiro, a Polícia Federal ter encontrado 500 quilos de cocaína escondidos na aeronave.

O caso foi investigado pelas autoridades brasileiras e o avião regressou a Portugal a 10 de junho.

Agora, mais de um mês depois de ter regressado a Portugal, funcionários do aeródromo de Tires, em Cascais, descobriram mais droga na fuselagem do avião. A Polícia Judiciária foi chamada de imediato.

Não se sabe ainda a quantidade exata de cocaína encontrada na aeronave que é propriedade da empresa portuguesa OMNI.

Em fevereiro, quando as autoridades brasileiras detetaram a droga escondida no jato particular, João Loureiro, antigo presidente do Boavista, estava na lista de passageiros do avião. Já antes tinha viajado de Portugal para o Brasil na mesma aeronave.

Nessa altura, o empresário negou qualquer envolvimento. E em abril, a Polícia Federal descartou também essa possibilidade.

O caso está também a ser investigado em Portugal.