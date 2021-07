Festejos do Sporting. "Ninguém é particularmente responsabilizado, muito menos o ministro"

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, Eduardo Cabrita acusou o Sporting de não colaborar com a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) no âmbito do inquérito sobre os festejos do Sporting, que decorreram a 11 de maio.

Bernardo Ferrão considera que o ministro da Administração Interna "não pode sair daqui tão desresponsabilizado", acrescentando que as declarações de Eduardo Cabrita revelam um "afastar" das responsabilidades.

"O que me parece é que ninguém é particularmente responsabilizado, muito menos o ministro da Administração Interna".

Segundo o ministro, no âmbito deste inquérito à atuação da PSP, foram feitas diligências junto de um "número muito variado de instituições" e "todas responderam e colaboraram com a Inspeção-Geral", com exceção do clube campeão nacional.

Na Edição da Tarde, Bernardo Ferrão adianta que o "Sporting também não ficou bem na fotografia, pelo facto de nem sequer ter respondido à IGAI. Acho que o Sporting devia ter dito alguma coisa".

Bernardo Ferrão diz também que há falta de transparência sobre o relatório. Eduardo Cabrita marcou uma conferência de imprensa, para divulgar as conclusões do relatório da investigação, que demorou dois meses, a que nem os meios de comunicação, nem ao interesse público foi revelado.

"Acho que isto é um péssimo sinal em nome da transparência"

Na segunda-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI) recebeu o relatório da IGAI sobre a atuação da PSP nos festejos do Sporting como campeão nacional de futebol.

O inquérito da IGAI, que tem como missão assegurar as funções de auditoria, inspeção e fiscalização de todas as entidades, serviços e organismos tutelados pelo MAI, visou a atuação da Polícia de Segurança Pública nos festejos.

O Sporting sagrou-se a 11 de maio campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, e durante os festejos ocorreram confrontos entre os adeptos e a polícia.