Incêndio de 2018 em Monchique destruiu 27 mil hectares de floresta

Monchique já tinha sido atingida há três anos por um incêndio que queimou quase 30 mil hectares de floresta. Dezenas de pessoas foram obrigadas a deixar para trás tudo o que tinham.

O fogo, que destruiu casas e terrenos agrícolas, demorou uma semana a dominar.

De acordo com o relatório do Observatório Técnico Independente entregue no Parlamento, uma linha elétrica terá sido a principal causa do fogo.

Este foi considerado o maior incêndio da Europa daquele verão. Três anos depois, ainda há casas por reconstruir.