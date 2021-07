Agricultores já podem reportar prejuízos do incêndio de Monchique e Portimão

Os agricultores que sofreram prejuízos no âmbito do incêndio que atingiu no sábado os concelhos de Monchique e de Portimão já podem reportá-los à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), anunciou este domingo o Governo.

De acordo com uma nota do Ministério da Agricultura, a DRAP Algarve "fará o levantamento exaustivo das perdas, de modo a avaliar-se a possibilidade de acionar eventuais apoios".

Para tal, os agricultores afetados podem já reportar os prejuízos através da página de Internet da DRAP Algarve, ou, em alternativa, podem fazê-lo nas instalações da entidade, a partir de segunda-feira.

O incêndio, dado como dominado às 07:15, deflagrou no sábado, na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, com o alerta a ser dado cerca das 13:30 de sábado.

Devido ao vento, o fogo passou para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande, durante a tarde.

