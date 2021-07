Incêndio em Monchique dado como dominado. Mais de 450 bombeiros fazem rescaldo

O incêndio em Monchique foi dado como dominado e está em fase de resolução. Mais de 450 bombeiros combateram as chamas durante a noite de sábado. Dezenas de casas, incluindo um lar de idosos, foram evacuados nos concelhos de Monchique e Portimão.

O fogo que deflagrou, este sábado, no concelho de Monchique, chegou a ter duas frentes, o que levou a um reforço dos meios de combate. Os bombeiros conseguiram dominar as chamas durante a noite.

No decorrer do dia de domingo, vão permanecer no teatro de operações 457 operacionais, apoiados por 155 veículos, oito máquinas de rasto e sete meios aéreos.

“Este teatro de operações vai registar durante a tarde de hoje [domingo], como já aconteceu durante a manhã, várias reativações no seu perímetro que importa responder no imediato”, afirma Richard Marques, porta-voz da Proteção Civil.

O quadro meteorológico para domingo deverá manter-se semelhante, registando-se intensificação do vento em relação ao dia anterior. Está previsto que o vento possa atingir os 35km/h, com rajadas de 57km/h.

A Proteção Civil avança que as populações que foram retiradas de suas casas, devido à proximidade das chamas, já estão a regressar às respetivas habitações. Foram deslocadas 68 pessoas, sendo que 21 dessas tivera de pernoitar na zona de concentração e apoio à população, localizado no Portimão Arena. Foram ainda retirados 85 animais.

A Presidente da Câmara Municipal de Portimão garante que só ardeu um anexo e não há quaisquer vítimas deste incêndio, nem entre os mais idosos que tiveram de ser retirados para o Portimão Arena.

A câmara de Monchique diz que já está a preparar os apoios aos proprietários, mas aponta o dedo ao Governo e à burocracia. O incêndio que chegou a mais de dois mil hectares de área, tendo sido foram consumidos mais de 650 hectares.

Uma noite de combate às chamas

À meia-noite de sábado, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro tinha avançado à Lusa que, nessa altura, se mantinham as duas frentes, uma no concelho de Monchique e outra no de Portimão, e que o combate às chamas estava a ser reforçado.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram no palco da operações, durante a noite, 411 operacionais, auxiliados por 140 viaturas. Às 21:00 de sábado estavam no terreno 347 operacionais apoiados por 111 veículos.

No balanço efetuado pelas 07:30, a mesma fonte adiantou que durante a noite não foi necessário proceder a quaisquer evacuações ou cortes de estradas, depois de durante a tarde de sábado terem sido retiradas 30 pessoas das suas habitações (incluindo os utentes de um lar não licenciado).

O incêndio começou na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, com o alerta a ser dado cerca das 13:30 de sábado. Devido ao vento, o fogo tem lavrado com mais intensidade para sul tendo passado para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande, durante a tarde de sábado.