Presidente do Supremo Tribunal diz que há "excesso de garantias de defesa", o que pode atrasar processos

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Henrique Araújo, tomou posse em junho e está agora à frente do símbolo máximo do poder judicial em Portugal.

Henrique Araújo, em entrevista ao jornal Observador, mostra vontade de mudança e considera que há demasiadas garantias de defesa, que atrasam os processos.

O presidente do STF defende também uma revisão constitucional para a área da Justiça.

O juiz conselheiro considera igualmente critica a estratégia nacional contra a corrupção, por defender acordos de sentença, e aponta o dedo à mediatização das recentes detenções.