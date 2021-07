Corpo do atleta de Marco de Canaveses "estava num local que não se julgava possível"

O sargento Josias Alves, da Proteção Civil municipal, avança que o corpo de Marílio Costa Leite estava "50 metros abaixo da estrada que segue para Lardosa". O atleta estava desaparecido desde domingo.

"O corpo estava num local que não se julgava possível que estivesse", diz, acrescentando que é "bastante longe" do percurso da prova em que o atleta participava.

Na Edição da Noite da SIC Notícias, o responsável adianta que primeiro foi encontrado o dorsal de Marílio Costa Leite e depois, "ao que tudo indica", o corpo terá sido encontrado por voluntários da Proteção Civil.

Questionado sobre as possíveis causas do desaparecimento, o sargento Josias Alves defende:

"Provavelmente, dado o calor, poderá ter entrado em confusão e ter-se-á afastado do trilho para esta localização".

Josias Alves conta ainda que há relatos de que foi visto, antes de desaparecer, "com as pernas feridas, fruto de duas quedas, e com os membros inferiores bastante trémulos.