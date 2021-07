Costa distancia-se do despacho de Eduardo Cabrita sobre festejos do Sporting

Tema em permanência no debate político das últimas semanas, as polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, também não faltaram no debate do Estado da Nação.

Na véspera, PS e PCP bloquearam a ida do Ministro da Administração Interna ao Parlamento para prestar esclarecimentos na sequência do relatório sobre os festejos do Sporting. Mas o CDS não desistiu e esta quinta-feira conseguiu a audição da Inspeção Geral da Administração Interna. O tema foi levado ao debate do estado da Nação.

O CDS questionou se o primeiro-ministro conhecia o despacho sobre os festejos do Sporting. Costa diz que não conhecia.

O PSD ironizou com a permanência de Eduardo Cabrita enquanto Ministro da Administração Interna.

Já o Chega também apontou para a porta de saída de Cabrita: "Está tão fora da bancada que já quase está ali nas escadas à espera que alguém lhe tire o lugar".