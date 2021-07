A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, reuniu-se, esta quarta-feira, com os membros do Observatório Técnico Independente.

Foi discutida a questão dos incêndios e feito um balanço das medidas adotadas de prevenção e combate aos fogos. A líder partidária acabou por apontar erros à gestão do Governo.

