Presidente do IPMA: Há que preparar a sociedade para cenários que "podem ser francamente maus"

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera afirmou na terça-feira, numa referência às alterações climáticas, que não há mais tempo para "discutir dúvidas" e que há que preparar a sociedade para cenários que "podem ser francamente maus".

"Não temos mais tempo para discutir dúvidas, e se calhar vamos ter que ter políticas e perspetivas que sejam um bocadinho precaucionárias. Temos de nos preparar para vários cenários, e alguns podem ser francamente maus", avisou Miguel Miranda, numa mesa-redonda na conferência "Alterações climáticas: que desafios para o setor agroflorestal nos próximos anos?", que se realizou no auditório da reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

Segundo Miguel Miranda, as atividades do setor primário, como a agricultura, "têm de começar a preparar-se para situações que podem ser de alguma disrupção".

"Vamos ter problemas de água doce e de solos, temos é que adaptar a nossa capacidade de utilização do solo aos recursos do meio natural", frisou, defendendo, no caso da agricultura, o uso "muito mais inteligente da água" a par de "técnicas sofisticadas de cultivo".