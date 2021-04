Nova Lei do Clima prevê corte de pelo menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030

A nova Lei do Clima está agora mais perto da aprovação. A presidência portuguesa da União Europeia chegou a acordo com o Parlamento Europeu.

O acordo provisório entre a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e os negociadores do Parlamento Europeu tem agora de ser formalmente aprovado pelas duas instituições.

Foi uma noite em claro para o ministro do Ambiente. Ao fim de 14 horas seguidas de negociação e já em cima das 5:00 chegou a um entendimento com o Parlamento Europeu sobre a futura Lei do Clima.

Na lei fica gravado o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Para lá chegar, a União Europeia tem de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030.

Os eurodeputados conseguiram incluir na lei várias propostas, Como a criação de um Conselho Científico independente que vai monitorizar os progressos em matéria de alterações climáticas.

O acordo foi fechado antes da Cimeira do Clima organizada por Joe Biden.