Censos 2021. Odemira regista maior crescimento e Barrancos maior decréscimo de população

Odemira, Mafra, Palmela, Alcochete e Vila do Bispo são os cinco municípios que registaram maior crescimento da população na última década, enquanto o maior decréscimo se verificou em Barrancos, segundo os resultados preliminares dos Censos 2021.

Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que, "em termos relativos, Odemira com 13,3% (mais 3.457 residentes) e Mafra com 12,8% (mais 9.838 residentes) foram os municípios que registaram os maiores acréscimos populacionais na última década, seguindo-se Palmela, Alcochete e Vila do Bispo, com valores entre os 9,6% e os 8,8%".

Em decréscimo populacional, os cinco municípios que se destacam são Barrancos (-21,8%), seguindo-se Tabuaço (-20,6%), Torre de Moncorvo (-20,4%), Nisa (-20,1%) e Mesão Frio (-19,8%), revelou o INE.

Comparativamente a 2011, o concelho de Odemira, no distrito de Beja, aumentou de 26.066 para 29.523 habitantes (13,3%), de acordo com os resultados preliminares dos Censos 2021.

Entre 2011 e 2021, Mafra, no distrito de Lisboa, cresceu de 76.685 para 86.523 residentes (12,8%); Palmela, no distrito de Setúbal, aumentou de 62.831 para 68.879 habitantes (9,6%); Alcochete, no distrito de Setúbal, subiu de 17.569 para 19.148 residentes (9,0%); e Vila do Bispo, no distrito de Faro, passou de 5.258 para 5.722 habitantes (8,8%).

No extremo oposto, no município de Barrancos, no distrito de Beja, o número de habitantes caiu de 1.834, em 2011, para 1.435, em 2021 (-21,8%), segundo os dados do INE.

Na última década, entre 2011 e 2021, Tabuaço, no distrito de Viseu, perdeu 1.311 residentes, passando de 6.350 para 5.039 (-20,6%); Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, registou um decréscimo da população de 8.572 para 6.822 (-20,4%); Nisa, no distrito de Portalegre, o número de habitantes caiu de 7.450 para 5.951 (-20,1%); e Mesão Frio, no distrito de Vila Real, passou de 4.433 para 3.555 residentes (-19,8%), indicam os resultados preliminares dos Censos 2021.

Portugal tem hoje 10.347.892 residentes, menos 214.286 do que em 2011, segundos os resultados preliminares dos Censos 2021.

Em termos censitários, a única década em que se verificou um decréscimo populacional foi entre 1960 e 1970, indicou o INE.

Os dados preliminares mostram que há em Portugal 4.917.794 homens (48%) e 5.430.098 mulheres (52%).

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre 5 de abril e 31 de maio e os dados referem-se à data do momento censitário, dia 19 de abril.

