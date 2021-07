Greve na CP e IP. Passageiros queixam-se de carruagem lotadas

As pessoas que utilizam o transporte ferroviário depararam-se, na manhã desta quarta-feira, com constrangimentos na circulação dos comboios. Os utentes queixam-se de não terem sido avisados da greve, que começa esta quarta-feira e termina a 15 de setembro.

Entre atrasos e supressões dos comboios, muitos utilizadores deste serviço demonstram-se preocupados com as carruagens lotadas e a ausência do distanciamento social.

Os trabalhadores da IP iniciam uma greve parcial de quatro horas, que decorrerá das 10:00 às 12:00 e das 17:00 às 19:00 de cada dia, até 8 de agosto, data a partir da qual prossegue a greve a todo o trabalho extraordinário, com fim marcado para 15 de setembro.

Os funcionários da CP e da IP exigem aumentos salariais, que não acontecem há mais de 10 anos.

Na nota aos clientes, a CP informa que quem já tenha bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional e Regional, será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos.

